Pornoactrice stapt naar rechter: "Ik had affaire met Trump, "zwijgcontract" is ongeldig"

Een tijd geleden haalde pornoactrice Stormy Daniels - echte naam: Stephanie Clifford - uitgebreid de Amerikaanse media met het verhaal dat ze in 2006 een seksuele relatie had met Donald Trump. Dat gebeurde enkele maanden nadat Trumps vrouw Melania bevallen was van hun zoon Barron. De affaire zou volgens haar een jaar geduurd hebben.

Enkele weken geleden brachten Amerikaanse media aan het licht dat Michael Cohen, Trumps persoonlijke advocaat, enkele weken voor de verkiezingen in 2016, een privévennootschap creëerde om Clifford te betalen. Wat leidde tot de beschuldiging dat Trumps presidentële verkiezingscampagne daar voor iets tussen zou zitten. Het is echter niet duidelijk of Trump hiervan op de hoogte was.

Volgens Michael Avenatti, de advocaat van Daniels, tekende Cohen de overeenkomst in plaats van Trump. Avenatti heeft zelf de aanklacht die hij heeft ingediend bij het gerecht verspreid via Twitter.

Earlier today, we filed this complaint seeking a ct order voiding the alleged “hush” agreement between our client S. Clifford aka Stormy Daniels and Donald Trump. https://t.co/upa9u10MqR — Michael Avenatti (@MichaelAvenatti) March 7, 2018

In de aanklacht stelt de pornoactrice nogmaals dat ze een affaire heeft gehad met Trump. Toen hij zich kandidaat stelde om president te worden en verschillende vrouwen met verhalen over Trump naar buiten kwamen, bemoeide Cohen zich met de zaak om te proberen ervoor te zorgen dat Clifford niet met haar verhaal naar buiten zou komen.

"Ondanks het feit dat Trump het zwijgcontract niet ondertekend heeft, heeft Cohen toch 130.000 dollar (104.000 euro) zwijggeld betaald aan mijn cliënt", stelt de advocaat van Daniels. "Hij deed dit zonder dat er een overeenkomst was, er was dus ook geen overeenkomst waarin stond dat Daniels de waarheid over Trump niet mocht vertellen." Daniels vindt dan ook dat ze niet hoeft te zwijgen. "Zij ruikt geld en persaandacht", zegt Björn Soenens vanuit de VS. "Zij wil met deze affaire naar buiten komen, dus deze zaak gaat zeker nog een serieuze staart krijgen en veel publiciteit."



Volgens haar advocaat gaan de pogingen om Stormy Daniels te intimideren en haar aan te manen te zwijgen over de affaire intussen wel nog altijd voort.

Witte Huis: "Valse beschuldigingen"