Prins Laurent mag zich openlijk komen verdedigen in parlement

Afgelopen zomer was prins Laurent in legeruniform aanwezig op een receptie van de Chinese ambassade. Volgens de regering had de prins hier toestemming voor moeten vragen, en dat was niet gebeurd. Omdat het niet de eerste keer is dat Laurent z'n boekje te buiten gaat, werd beslist om hem een sanctie op te leggen: er zal éénmalig 15 procent van z'n dotatie worden ingehouden. Het gaat om 45.000 euro.

De Kamer moet de beslissing nog goedkeuren. De advocaat van prins Laurent liet weten dat de prins zich eerst wil verdedigen tegenover de volksvertegenwoordigers. Kamervoorzitter Siegfried Bracke (N-VA) wilde het juridisch advies dat hij hierover had ingewonnen volgen en stelde voor om de Kamercommissie achter gesloten deuren te houden. Maar de advocaat van de prins ging daar niet mee akkoord: hij wilde dat de zitting openbaar zou zijn omdat het volgens de advocaat beter zou zijn voor de onafhankelijkheid van de parlementsleden.