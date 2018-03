In basisscholen op het Caraïbeneiland Sint-Maarten deelt het Rode Kruis al maanden elke dag ontbijt en lunch uit. En daar zijn de ouders en kinderen blij om. Na de doortocht van orkaan Irma in september, lag het eiland volledig in puin. Veel inwoners zijn nog altijd dakloos of werkloos en hebben het moeilijk. Daarom blijft het Rode Kruis nog zeker tot eind mei de schoolmaaltijden uitdelen.