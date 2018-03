SP.A legt alternatief energieplan op tafel: volop inzetten op gascentrales

Ons land heeft besloten dat in 2025 alle kerncentrales moeten sluiten, maar niet iedereen is overtuigd dat dit haalbaar is. N-VA vreest dat de energiebevoorrading in het gedrang kan komen en dat de kostprijs voor een kernuitstap onbetaalbaar zal zijn. SP.A wil niet langer wachten op wat de partij het "getalm" van de regering noemt. "Er zitten te veel elementen in de regering die de kerncentrales willen openhouden. Ze wachten lang om dan te zeggen dat er geen alternatief is voor kernenergie." Daarom legt SP.A een eigen plan op tafel.

Hoe wil SP.A de kernuitstap realiseren?

Volgens de socialistische partij is het haalbaar om tegen 2025 vijf extra gascentrales te bouwen. Die zouden samen jaarlijks 5,1 gigawatt aan energie leveren. Daarnaast denkt SP.A dat 0,5 gigawatt gehaald kan worden dankzij "warmtenetten": waarbij de restwarmte van een fabriek of verbrandingsoven gebruikt wordt om elektriciteit op te wekken. Nog eens 0,4 gigawatt wordt in het plan opgewekt via "warmtekrachtkoppeling": energie die opgewekt wordt in verwarmingsinstallaties.

Hoe wil SP.A dat betalen?

De partij rekent op privé-investeerders om nieuwe energiecentrales te bouwen. Ze kunnen een goedkope lening aangaan via de overheid, die kan het geld halen bij Synatom. Synatom is een fonds waarin uitbaters van kerncentrales geld storten. Volgens SP.A zit er op dit moment ruim negen miljard euro in het fonds. Met dat geld moet op termijn de afbraak van de kerncentrales gefinancierd worden en het nucleair afval worden beheerd. Maar die afbraak is nog niet voor morgen. In tussentijd zou het geld dus uitgeleend kunnen worden aan bedrijven die willen investeren in alternatieve energie.

CO2 van gascentrales compenseren

Gascentrales stoten veel CO2 uit, daarom vinden milieubewegingen gascentrales geen alternatief voor kernenergie omdat ze het te vervuilend vinden. Volgens SP.A zal de CO2-uitstoot in België dalen, ondanks de nieuwe gascentrales die de partij wil laten bouwen. Dat komt omdat heel wat oude vervuilende fabrieken en elektriciteitscentrales de komende jaren zouden sluiten.

Als kerncentrales niet sluiten, is het investeringsklimaat in ons land kapot. John Crombez (SP.A)