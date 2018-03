Telenet neemt De Vijver Media volledig over en wordt zo enige eigenaar van Vier en Woestijnvis

Telenet had sinds 2014 al de helft van de aandelen van De Vijver Media in handen. 30 procent zat bij Mediahuis, de krantengroep die onder meer De Standaard en Het Nieuwsblad uitgeeft, en 20 procent zat bij Woestijnvis-oprichters Wouter Vandenhaute en Erik Watté. Die overige 50 procent van de aandelen komt nu dus ook in handen van Telenet. De overnameprijs is niet bekendgemaakt. Het was al langer bekend dat Telenet aasde op een groter belang in De Vijver Media. Vorige maand had Telenet-topman John Porter bevestigd dat hij "constructieve gesprekken" voerde met de andere aandeelhouders.

"Sneller inspelen op veranderingen"

Telenet geeft als reden voor de overname dat het sneller wil kunnen inspelen op de veranderingen in de televisiemarkt. In de concurrentie met bijvoorbeeld Netflix is het voor Porter belangrijk dat hij de hele keten van een televisie­productie in handen heeft. Nu al lanceert Telenet prestigieuze reeksen zoals "Chaussée d'amour" of "De dag" eerst op zijn eigen decoder in Play of Play More, alvorens ze op de reguliere kanalen los te laten. In de toekomst zouden zulke reeksen geïntegreerd kunnen worden in een digitaal luik met een bijhorende advertentiestrategie.

"Door deze transactie zal Telenet naadloos met De Vijver Media kunnen werken aan nieuwe manieren om meer programma's op meer verschillende manieren aan eindgebruikers aan te bieden en daarmee een belangrijke partner van adverteerders te blijven", zo staat te lezen in een persbericht. SBS Belgium (het mediabedrijf dat Vier, Vijf en Zes beheert) en Mediahuis blijven overigens samenwerken. Ze gaan samen een reclameregie oprichten die "commerciële partners online video-oplossingen en een cross-mediaal aanbod zal aanbieden". De transacties moeten wel nog de goedkeuring krijgen van de bevoegde mededingingsautoriteiten. Het valt af te wachten wat hun oordeel is. Toen Telenet de helft van de aandelen in handen kreeg, was er al heel wat kritiek omdat het bedrijf te veel macht zou krijgen.

Vandenhaute: "Dubbel gevoel"