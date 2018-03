Tusk zet de krijtlijnen uit voor de brexitonderhandelingen

Volgens Tusk is het niet de bedoeling om een muur op te trekken tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk en is het de bedoeling om partners te blijven die zo nauw als mogelijk samenwerken.

Vrijhandelsakkoord

Het toekomstige handelsakkoord moet voor Tusk twee testen doorstaan. Ten eerste moet er een balans zijn tussen rechten en plichten van beide partijen. Een tweede kernpunt is de integriteit van de interne markt. EU-lidstaten zijn verplicht de regels van die interne markt toe te passen op alle sectoren. Dezelfde regel moet gelden voor een externe partner. "We gaan niet toegeven op deze principes", aldus Tusk.

Wat met de financiële sector?

Tusk ging niet in details over welke diensten er eventueel in een vrijhandelsakkoord kunnen worden opgenomen. De Britse minister van Financiën Philip Hammond vindt in ieder geval dat er een akkoord moet komen over de financiële sector. Volgens Hammond zou een vrijhandelsakkoord zonder de bankensector "onrechtvaardig en onevenwichtig" zijn.

De diensten van een financiële sector maken meestal geen deel uit van vrijhandelsakkoorden, maar Hammond zegt dat ieder akkoord apart is en dat hij een regeling die voor beide partijen gunstig is wil uitwerken met de EU.



Londen is momenteel nog het grootste financiële centrum van Europa, maar zonder akkoord zou de toegang tot Europa na de brexit ingeperkt kunnen worden. Een aantal banken en verzekeraars hebben de voorbije maanden al een verhuizing van hun hoofdkwartieren naar het vasteland aangekondigd.