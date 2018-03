Jury verklaart Hardy schuldig en toerekeningsvatbaar: "Hij werkte doelbewust en planmatig"

Gisteren had de advocaat van Hardy, Frederic Thiebaut, nog gevraagd om zijn cliënt te interneren en dus ontoerekeningsvatbaar te verklaren. Volgens hem is Hardy pas beginnen moorden toen hij medicatie begon te nemen voor de ziekte van Parkinson, waaraan hij lijdt.

De twaalf juryleden gingen rond de middag in beraad om te oordelen over de schuld en toerekeningsvatbaarheid van Hardy. Over de schuld was weinig discussie, aangezien Hardy alle feiten heeft bekend. Maar de toerekeningsvatbaarheid was wel een belangrijk punt op dit proces.

Dat was ook de stelling van neuroloog Chris Van der Linden, die eerder op het proces zei dat Hardy door de medicatie een impulscontrolestoornis heeft. Volgens psychiater Chris Dillen was hij daardoor ontoerekeningsvatbaar.

Maar die redenering is de jury dus niet gevolgd. Volgens de jury was Hardy wel degelijk in staat om zijn eigen gedrag te sturen en handelde hij op het moment van de feiten onmiskenbaar, planmatig en gecontroleerd. Zo gaf de jury als voorbeeld dat Hardy geen sporen probeerde na te laten door handschoenen te dragen en ook sporen probeerde te wissen na de feiten. Hij liet zijn gsm ook bewust thuis om niet getraceerd te kunnen worden en hij vluchtte ook wanneer hij betrapt werd.

Ondanks zijn ziekte had Hardy nog voldoende cognitieve vermogens om in staat te zijn om die moorden niet te plegen, motiveerde de jury haar beslissing. Hij had keuzemogelijkheden, zei de jury, maar hij nam alternatieve opties.

Nu moet de jury nog bepalen hoeveel jaren Hardy effectief naar de gevangenis moet. Die beslissing valt morgen. Hardy riskeert levenslang.