Vandenhaute: "Het huidige audiovisuele landschap is dat van de toekomst"

Volgens Vandenhaute is het logisch voor de kleine Vlaamse markt van zo'n 6 miljoen mensen, dat die twee sterke commerciële spelers overblijven. Er is immers een enorme consolidatie aan de gang in de mediasector, waarbij ook grote internationale spelers zoals Netflix, zich roeren.

Hij is er dan ook van overtuigd dat audiovisuele landschap zoals het nu is, met drie groepen die heel sterk inzetten op het lokale, de openbare omroep en de twee commerciële, nog lang zal standhouden, en het landschap van de toekomst is. Telenet en de Persgroep zijn volgens hem twee ambitieuze, performante bedrijven, die zullen blijven investeren in kwaliteit en Vlaamse content, en hij is er van overtuigd dat ze de kwaliteit van vandaag, die in Vlaanderen erg hoog ligt, zullen blijven volhouden.



Het systeem heeft vandaag drie bronnen van inkomsten, de overheid, de kijker zelf en de reclame, en volgens Vandenhaute zullen die drie bronnen blijven bestaan en een nieuw evenwicht bereiken.

Hij verwacht niet dat Telenet de mensen nu zal laten betalen als ze naar "De slimste mens ter wereld" willen kijken. Volgens hem zou het dom zijn om het huidige ecosysteem onderuit te halen, en is Telenet, dat zeer ingebed is in Vlaanderen en de Vlaamse politiek, zich erg bewust van zijn verantwoordelijkheid in het ecosysteem. En uiteraard is het een groot bedrijf dat geld wil verdienen, daar is ook niet mis mee, zo zei hij.