Verkrachters en pedoseksuelen hervallen minder vaak dan u denkt

Algemeen wordt aangenomen dat seksueel delinquenten, zoals verkrachters en kindermisbruikers, vaak en makkelijk opnieuw strafbare feiten plegen. Maar dat blijkt niet zo te zijn. Zij scoren zelfs beter in de recidivecijfers. Dat blijkt uit een onderzoek van het Nationaal Instituut voor Criminologie en Criminalistiek, kortweg NICC.

In totaal werden 14.754 veroordeelde gedetineerden onderzocht die waren vrijgekomen in de periode 2003-2005. En bij hen werd dus nagegaan, op verschillende tijdstippen, of ze na hun vrijlating opnieuw naar de gevangenis werden gestuurd.