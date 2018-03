Vlaamse eenheidslijst in Sint-Genesius-Rode heet dit keer "Engagement1640"

"We willen ons engageren voor alle inwoners van onze gemeente met postcode 1640. Elke kandidaat engageert zich immers voor een mandaat van maatschappelijke betrokkenheid, morele verplichting tegenover alle mede-Rodenaren, ongeacht hun herkomst, geloof, thuistaal, huidskleur", aldus Milja De Greef die erop wijst dat het begrip "engagement" ook voor Franstaligen dezelfde inhoudelijke betekenis heeft.

De actuele Vlaamse eenheidslijst Respect heeft in de gemeenteraad 8 zetels op 25 en door het systeem van rechtstreekse verkiezing één schepen. In 2012 trok Respect met Geertrui Windels, de vrouw van Herman Van Rompuy, als lijsttrekker naar de verkiezingen. Zij werd schepen, maar stapte enkele jaren terug uit de lokale politiek. Ann Sobrie nam haar taak als schepen over. Rode wordt bestuurd door de Franstalige meerderheidsfractie IC-GB.

Over de samenstelling van de lijst én over het lijsttrekkerschap is volgens De Greef nog niets beslist. "Wie zich geroepen voelt onze groep geëngageerde Rodenaren als kandidaat en/of medewerker te versterken kan zich melden", aldus Mija De Greef, die beklemtoont dat "Engagement1640" een open, niet-partijgebonden lijst zal vormen.