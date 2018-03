Vlaanderen introduceert ‘gemeentelijke coördinator’ bij verkiezingen

Hierdoor zouden kleine problemen zoals ziekte van burgers die moeten zetelen of het niet werken van de stemcomputers, rapper kunnen worden opgelost.

Om de verkiezingen in goede banen te leiden, zal de coördinator enkele concrete taken toegewezen krijgen, waaronder:

Het Agentschap Binnenlands Bestuur dat de organisatie van lokale verkiezingen ondersteunt, vindt de gemeentelijke coördinator een duidelijke meerwaarde. “De lokale hoofdbureaus die de verkiezingen organiseren, zijn belangrijke actoren. Maar bij vorige verkiezingen bleken deze soms eilanden te zijn waar bijzonder weinig contact mee was. Om die reden roepen we de functie van gemeentelijke coördinator in het leven die de brug zal vormen tussen de lokale bureaus en het Agentschap Binnenlands Bestuur”, klinkt het bij hen.