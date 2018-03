Waarom je niet bang moet zijn van de pil

Dé pil. Iedereen weet meteen over welke pil het gaat. De anticonceptiepil is sinds de uitvinding in de jaren ’60 immens populair geworden en is tot vandaag het meest gebruikte anticonceptiemiddel. Maar de laatste 10 jaar is de populariteit wel aan het dalen. In de media wordt regelmatig bericht over vrouwen die klagen over verschillende bijwerkingen en uit onderzoek blijkt dat de pil verhoogde kans op borstkanker en tromboses geeft.

Professor en gynaecoloog Hendrik Cammu van de VUB relativeert de kritiek die de pil krijgt en houdt een pleidooi in een nieuw college van de "Universiteit van Vlaanderen": "De pil is volgens artsen nog steeds één van de belangrijkste medicijnen van de afgelopen 150 jaar."

Ik vind het zeer merkwaardig dat niet veel meer vrouwen last hebben van een verlaagd libido Hendrik Cammu, dokter en professor gynaecologie (VUB)

Verlaagt de pil het libido en word je er dik van?

“Eén van de dingen die je vaak hoort bij vrouwen die de pil nemen, is dat ze geen zin meer hebben in seks. Dat klopt inderdaad en daar kan je niks aan doen, behalve van anticonceptiemiddel veranderen", zegt Cammu in zijn college. Volgens hem merkt ongeveer 15 procent van de vrouwen die de pil nemen een daling van het libido: “Ik vind het zeer merkwaardig dat niet veel meer vrouwen daar last van hebben. Uit biologisch-evolutionair oogpunt gezien is het normaal dat een vrouw meer zin krijg in seks rond de eisprong, zodat de kans op bevruchting groter is. "Als je de pil neemt, vindt er geen eisprong plaats en is het dus logisch dat er ook geen verhoging van het libido is", vertelt Cammu. “Ongeveer 15 procent van de vrouwen krijgt zelfs meer zin in seks, omdat ze niet meer bang zijn voor een ongewenste zwangerschap.” Ongeveer 1 op de 10 vrouwen die de pil nemen, komt volgens professor Cammu inderdaad bij met 1 tot 4 kilogram . “Het hormoon progesteron dat in de pil zit, zwengelt de eetlust aan. Verhoogde eetlust, is gelijk aan verdikken.”

Vrouwen die de pil nemen lopen meer risico op borstkanker, maar tegelijk ook minder risico op eierstok- en baarmoederkanker Hendrik Cammu, dokter en professor gynaecologie (VUB)

Meer risico op borstkanker?

Behalve deze twee bijwerkingen, blijkt uit studies dat langdurig gebruik van de pil ook meer risico op ernstige aandoeningen met zich meebrengt. Zo zouden vrouwen die de pil nemen 10 tot 15 procent meer risico lopen op borstkanker. Al blijft het risico op borstkanker bij jonge vrouwen sowieso laag: “Als 7.000 vrouwen de pil nemen gedurende minstens 5 jaar, dan zal één extra vrouw borstkanker krijgen”, zegt dokter Cammu in “Hautekiet” op Radio 1.

“Maar er is ook een keerzijde: omdat je met de pil de eierstokken stillegt, ga je ook de kans op eierstokkanker halveren. Ook de kans op baarmoederkanker verlaagt en volgens sommige studies daalt ook het risico op dikkedarmkanker, maar dat is nog een twijfelgeval.” Volgens professor Cammu bewijzen studies bij grote groepen vrouwen die langdurig gevolgd worden, dat de levensverwachting bij vrouwen die de pil nemen exact dezelfde is als die van vrouwen die geen pil nemen

Meer risico op tromboses?

De pil verhoogt de kans op trombose. Ook dat klopt, maar de kans blijft wel heel klein. Volgens Hendrik Cammu ontwikkelen 6 op de 10.000 vrouwen per jaar een trombose, een bloedklonter in een ader. Dat is 0,06 procent. “Als je geen pil neemt, heb je de helft minder kans, als je zwanger bent heb je 3 keer meer kans. Maar mensen met bloedstollingsafwijkingen die geef je natuurlijk geen pil. Die mensen weten vaak zelf wel dat ze die aandoening hebben.”

“Je neemt sowieso beter oude pillen uit de jaren ’70 en ’80. Die zijn minder trombosegevoelig dan de moderne pillen en een pak goedkoper. Ze hebben over het algemeen minder nevenwerkingen, behalve voor mensen die gevoelig zijn aan androgenen. Bij hen neemt de kans op acné toe.”

In de loop der jaren werd een anti-androgeen toegevoegd aan de pil, bijvoorbeeld bij de Diane of de Yasmine-pil. Deze zijn beter geschikt voor meisjes die last hebben van acné. “De moderne pillen zijn verder eigenlijk veel te duur voor wat ze zijn”, besluit Cammu. Het volledige college van Hendrik Cammu kan je hieronder herbekijken.