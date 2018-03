Mythische pilote Amelia Earhart "stierf hoogstwaarschijnlijk op Nikumaroro"

Amelia Earhart is de geschiedenis ingegaan als de eerste vrouwelijke pilote die de Atlantische Oceaan is overgestoken. Het huzarenstukje dateert uit 1932. 5 jaar later is ze klaar voor een nieuwe stunt. Samen met navigator Fred Noonan zou ze de langste vlucht ter wereld maken, over de Stille Oceaan. Maar die reis zou ze nooit voltooien.

Verschillende theorieën

Op 2 juli 1937, de dag van het vertrek, verdwijnt haar vliegtuig spoorloos boven de oceaan. Over haar lot ontstaan er al snel uiteenlopende theorieën. Sommigen geloven dat ze is neergestort in zee, anderen vermoeden dat ze een noodlanding heeft gemaakt op de Marianeneilanden waar de Japanners haar gevangen zouden hebben genomen en geëxecuteerd.

Een derde theorie leek de meest waarschijnlijke. Earhart zou een noodlanding gemaakt hebben op het onbewoonde Japanse eiland Nikumaroro, waar ze gestorven zou zijn aan verwondingen of van honger. Op het eiland waren immers voorwerpen teruggevonden die duidelijk toebehoorden aan een vrouw. En belangrijker: er waren ook botten teruggevonden.

Botten van een man, of een vrouw?

Alleen bleken die botten bij nader onderzoek van een man te zijn, zodat de theorie op losse schroeven kwam te staan. Tot vandaag blijft het dus onduidelijk wat er met Earhart precies gebeurd is. Of toch niet, want de Amerikaanse professor emeritus Richard Jantz beweert dat de botten onderzocht zijn volgens een methode die intussen verouderd is.

Jantz heeft het onderzoek van zijn voorganger, dokter D.W. Hoodless, nog eens nagekeken, en is tot de conclusie gekomen dat de botten wel degelijk van een vrouw kunnen zijn. "In het begin van de 20ste eeuw was forensische antropologie nog niet zo ontwikkeld", zegt hij. "In die tijd gebeurde het wel vaker dat antropologen fouten maakten. Ze hadden gewoon de middelen niet die wij nu hebben."

Met dank aan de computer

Met die middelen verwijst Jantz naar computers. Zo heeft hij de gegevens van Hoodless ingevoerd in een computerprogramma dat forensische onderzoekers vandaag gebruiken om aan de hand van skeletresten het geslacht, de afkomst en de lengte van het lichaam in te schatten. Het computerprogramma concludeerde dat de botten die Hoodless onderzocht heeft van een vrouw moesten zijn.

Jantz is ook nog een stap verder gegaan. Hij heeft de computer ook de lichaamsbouw van Earhart laten bestuderen, samen met die van meer dan 2.000 andere personen. De computer stelde vast dat de botten meer overeenstemden met de lichaamsbouw van Earhart, dan met die van de andere personen.

Een vrouwenschoen en een sextant

Hiermee is nog niet het bewijs geleverd dat de botten die op Nikumaroro gevonden zijn, effectief van Earhart zijn. Maar volgens Jantz is er weinig twijfel mogelijk. Hij wijst er ook op dat naast de botten een stuk van een vrouwenschoen werd teruggevonden, net als een doos van een sextant van het type dat Noonan gebruikte.

Voor Jantz staat het dan ook vast dat Earhart gestorven is op Nikumaroro. "We weten dat ze op het moment van haar verdwijning in de buurt van het eiland was. De menselijke resten die er zijn teruggevonden beantwoorden volledig aan haar profiel."