“Enkelbanden worden in brand gestoken, de clips losgemaakt of doorgeknipt. De manieren zijn waarschijnlijk eindeloos”

De opvolging van het elektronisch toezicht is sinds enkele jaren een regionale bevoegdheid, dus de cijfers die beschikbaar zijn, gaan sowieso alleen maar over Vlaanderen. Maar de manipulatie van een enkelband is zeker niet zo uitzonderlijk. “Het gebeurt af en toe wel eens, maar eigenlijk valt het goed mee”, zegt Liesbeth Wyseur. “In 2016 werd er geprutst met 133 enkelbanden. Dat lijkt veel, maar als je weet dat er toen in totaal zo’n 3.000 mensen onder elektronisch toezicht stonden, is dat ongeveer vier procent”.

Brand

“Er wordt geprobeerd om de enkelband in brand te steken, door te knippen of de clips los te maken”, zegt Wyseur. “Maar bij elke poging om een enkelband los te krijgen, gaat er een alarm af. Er bestaan in totaal bijna 300 soorten alarmen, waardoor er meteen gezien kan worden wanneer iemand aan zijn of haar enkelband prutst”. Bij het VCET, het Vlaams Centrum voor Elektronisch toezicht, worden de enkelbanden constant opgevolgd. “Élke

manipulatie wordt gezien en er wordt meteen ingegrepen. De politie komt ook bij elk alarm ter plaatse”, voegt Wyseur nog toe. Ook bij de jongen van 18 in Moeskroen was dat het geval. Hij werd meteen opgepakt en zit nu dus weer in de gevangenis.

Een hacking van het systeem van elektronisch toezicht is er nog niet geweest. “De GPS manipuleren is eigenlijk ook niet mogelijk”, zegt Wyseur. “De enkelband moet altijd verbinding maken met de bijbehorende bewakingsbox met GPS. Als er geen verbinding is, gaat er ook meteen een alarm af”.