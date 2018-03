"Er wordt minder op vrouwen gestemd en dat ligt aan de mannen"

Het aantal vrouwen op een lijst is wettelijk bepaald in een verhouding van 50/50, met een alternering bovenaan de lijst. Professor Karen Celis ziet effect, maar onvoldoende. Dat stelt ze in "De wereld vandaag" op Radio 1: "Sinds de jaren 90 wordt er meer op vrouwen gestemd. Maar het is duidelijk. Vrouwen krijgen nog steeds minder stemmen."

"Je merkt vooral dat mannen een duidelijke voorkeur hebben voor mannen. We merken nog steeds verschillen in hoe mannen en vrouwen stemmen: mannen zijn meer geneigd om op mannen te stemmen dan dat vrouwen geneigd zijn om op vrouwen te stemmen. Vrouwen verdelen hun stemmen meer over mannelijke en vrouwelijke kandidaten. Mannen zijn meer geneigd om uitsluitend op mannelijke kandidaten te stemmen."