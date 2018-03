De Morgen krijgt een nieuwe kapitein aan het roer: Jörgen Oosterwaal gaat zijn job als hoofdredacteur van Humo met die als hoofdredacteur bij De Morgen combineren. Het is De Tijd die met het nieuws uitpakt en verschillende bronnen binnen De Persgroep bevestigen het aan VRT NWS. Die groep heeft zowel Humo als De Morgen in haar portefeuille.

Sinds 2016 hadden An Goovaerts en Bart Eeckhout de leiding over De Morgen . Zij als hoofdredacteur, hij als zogenoemde opiniërend hoofdredacteur. Volgens De Tijd gaat Goovaerts zich nu op de onlinekanalen van De Morgen toeleggen. Eeckhout zou opiniërend hoofdredacteur blijven.

Oosterwaal is sinds 2015 hoofdredacteur van Humo . Hij stapte toen over van Knack, waar hij 3 jaar hoofdredacteur was. Tussen 2001 en 2010 was hij al eens (co)hoofdredacteur van Humo.

Sociale onrust

Intussen is er sociale onrust binnen de Persgroep. Tijs Hostyn van de christelijke bediendenbond LBC meldt dat er de voorbije maanden al tientallen mensen zijn ontslagen. Dat gebeurt druppelsgewijs, niet collectief. Het personeel is ongerust over een nakende verhuizing naar Antwerpen en over een fusie met Medialaan. Het management heeft geen oren naar overleg over een sociale begeleiding van al deze veranderingen, aldus de LBC.