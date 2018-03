"Tomb raider"-actrice: "Ik ben opgelucht dat vrouwen eindelijk hun plaats krijgen in de filmindustrie"

In een interview met VRT NWS naar aanleiding van haar nieuwe film "Tomb raider" praat Alicia Vikander over het belang van vrouwen in de filmwereld. Verrijcken vroeg de Oscarwinnares hoe zij terugblikt op de afgelopen Oscaruitreiking. Een avond die in het teken stond van de vrouwenbeweging en de MeToo-kwestie.

"Ik was zelf niet aanwezig bij de Oscars, maar wel bij de Golden Globe-awards. Het was een geweldig gevoel om al die vrouwelijke collega's daar te zien staan. Het blijft wel jammer dat ik ze vaak op zulke evenementen tegenkom, maar niet op de werkvloer."

"De industrie is nog steeds erg ongebalanceerd en daarom was het fijn om Frances McDormand's speech te zien. Het is goed dat we nu zo vaak over het onderwerp praten. Op die manier kom je scripts en projecten tegen die voor diversiteit staan en vrouwen een belangrijke plaats geven in de industrie."

In het gesprek haalde Verrijcken ook even Zweden aan, het land waar Vikander is opgegroeid. Het is een land dat we kennen van erg kwaliteitsvolle tv-series, met oudere actrices, goede rollen en veel vrouwelijke regisseurs en producers.

"Toen ik begon met acteren (in Zweden) had ik het geluk dat ik met vrouwelijke regisseurs en schrijvers kon samenwerken. Sindsdien heb ik helaas niet meer met vrouwen kunnen werken, tot ik vorig jaar zelf een film producete."

In de film zelf speelt Alicia Vikander de rol van Lara Croft, een Britse archeologe, die als een vrouwelijke Indiana Jones op zoek gaat naar een verborgen schat. Croft is een intelligente vrouw die haar eigen boontjes weet te doppen. Op deze vrouwendag is er dus zeker aandacht voor sterke vrouwenrollen in de filmwereld.