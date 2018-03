"Wie niet gelooft wat in Ghouta gebeurt, mag hier altijd zelf eens komen kijken"

In het gebied hebben radicale rebellengroepen, zoals Jaysh al-Islam, zich verschanst. Volgens de VN zitten in Oost-Ghouta nog altijd 400.000 burgers vast die dringend hulp nodig hebben. Eén van hen is Wael Al-Tawil, een 21-jarige fotograaf die in het stadje Douma woont. Met zijn fototoestel probeert hij de gruwel van de oorlog aan de wereld te laten zien. Onze collega Majd Khalifeh sprak hem via het internet.