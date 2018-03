300 energie-intensieve bedrijven besparen samen het verbruik van 150.000 gezinnen

328 Vlaamse energie-intensieve bedrijven zullen tegen eind dit jaar 4.833 gigawattuur bespaard hebben tegenover 2014. Dat is evenveel als het energieverbruik van 150.000 gezinnen per jaar. Minister van Energie Bart Tommelein (Open VLD) maakte die resultaten bekend in chemiebedrijf Covestro, één van de bedrijven dat zich geëngageerd heeft om efficiënter om te gaan met energie.