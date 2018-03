7 verdachten aangehouden na politie-inval tegen motorbende Hells Angels

Dinsdagavond viel de politie binnen in twee clubhuizen van motorbende Hells Angels - in Rekem en Genk. Daarnaast vonden ook op 16 andere adressen huiszoekingen plaatsen. Daarbij werden in totaal 12 verdachten opgepakt. Er werd ook een heel arsenaal aan wapens in beslag genomen. In de loop van gisterenavond raakte bekend dat vijf van hen aangehouden werden, drie werden vrijgelaten. Over het lot van de vier anderen moest de onderzoeksrechter nog beslissen.

En dat is nu gebeurd: nog twee verdachten blijven aangehouden. Dat brengt het totaal op zeven, allemaal tussen de 35 en 53 jaar oud. Zij blijven nog zeker vijf dagen in de cel, waarna de raadkamer moet beslissen of ze nog langer opgesloten blijven. De twee anderen worden vrijgelaten onder voorwaarden.