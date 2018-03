"Madam Rolstoel" veroordeeld voor dealen van drugs in Blankenberge

De vrouw van 59 en haar vriend kregen elk een celstraf van vier jaar en een geldboete van 6000 euro. In een jaar tijd zouden ze maar liefst 7 kilogram cannabis verkocht hebben. Het opvallende is dat de vrouw in een rolstoel zit en ze in de drugswereld bekend stond als ‘madam rolstoel’. Toen de politie enkele klanten van haar ondervroegen om de dealer te vinden, hadden ze het niet erg moeilijk: “Je kan niet missen, ze zit in een elektrische rolstoel”.

Drugs verborgen in auto

Bovendien reed ze met een lichte vrachtauto, die omgebouwd was voor haar rolstoel. Daarin was er een verborgen ruimte waar de drugs zaten. Bij de huiszoeking vonden ze daar al een grote zak cannabis van 726 gram. De vrouw bleek tientallen klanten aan de kust te hebben. Haar man reed in zijn Mercedes regelmatig naar Brussel om daar de drugs aan te kopen.

Uitkering van 2.000 euro

De rechter maakte zich bijzonder kwaad op de vrouw, omdat zij door haar handicap liefst 2.000 euro aan uitkeringen krijgt elke maand. Ondanks die hulp van de maatschappij begon de vrouw toch op grote schaal te dealen om nog meer geld te verdienen. Als straf krijgt zij net als haar man vier jaar cel, die ze allicht ook zal moeten uitzitten.