Allemaal Amerikaan: oog in oog met Michele Mason

Michele Mason is de moeder van 9 kinderen tussen 27 en 8 jaar oud. Ze is ook al grootmoeder. Een diepchristelijke vrouw, zoals er heel veel zijn in Colorado Springs, dat wel eens het Evangelische Mekka van Amerika wordt genoemd.

Michele Masons grote droom is om in de hemel te komen.

In de stad aan de voet van de berg Pikes Peak wonen 450.000 mensen. Er zijn zo’n 100 evangelische groepen gevestigd in de conservatieve enclave. Colorado is overigens voor de rest een zeer progressieve staat. Colorado maakte als eerste staat abortus legaal (in 1967), en maakte als eerste staat in de VS cannabis volledig legaal (in 2012).



Michele Masons grote droom is om in de hemel te komen. Daar is geen ziekte en zijn er geen zorgen, zegt ze. De Bijbel is wat haar overeind houdt in dit leven. Ook haar dochter van 15 ontmoette ik. Allie zei dat ze zonder God niet kan leven en dat ze nooit seks zal hebben voor haar eerste huwelijksnacht.

Michele protesteert met haar dochter tijdens de vastentijd 40 dagen lang tegen de plaatselijke abortuskliniek. Abortus is voor haar een zonde. Elke kind, ook als het ongeboren, is een afspiegeling van God. Ook bij incest of verkrachting is abortus uit den boze. Twee jaar geleden kwamen bij een aanslag op die abortuskliniek drie mensen om het leven. Colorado Springs heeft een sfeer die wat fundamentalistisch aandoet. Heel blanke stad, zeer pro-wapens en evangelisch-christelijk.

Maak kennis met Michele Mason. Oog in oog met God.