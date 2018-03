In Oostende zijn naar jaarlijkse gewoonte enkele artiesten opgenomen in de Eregalerij van Radio 2. Axelle Red was de hoofdgast in Oostende. Ze is opgenomen in de Eregalerij voor het lied in Vlaanderen, wegens "een leven vol muziek". Naast Axelle Red werden ook liedjesschrijvers Mary Boduin en Stefaan Fernande gelauwerd. Ook hun leven stond en staat helemaal in het teken van muziek en tekst.