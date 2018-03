Bart Staes: "Aanstelling Selmayr is een machtsgreep van de christendemocraten"

De blitz-operatie riep heel wat vragen op en het Europees Parlement heeft beslist volgende week een debat over de zaak te houden. "We willen dat de commissaris die bevoegd is voor personeelszaken komt uitleggen wat er is gebeurd en of de regels zijn gevolgd. Het ziet er naar uit dat de procedure op het randje van het wettelijke, zo niet over het randje van het wettelijke is gebeurd", zegt Staes.