De Amerikaanse president Donald Trump houdt vast aan zijn invoertarieven op staal en aluminium. "Er zijn uitzonderingen voor Canada en Mexico, maar dat is omdat Trump ze onder druk wil zetten", zegt onze correspondent in de VS Björn Soenens. Onder de protectionistische reflex van Trump zal volgens Soenens ook vooral de Amerikaanse consument lijden. "En Amerika zal niet groter worden, zoals de president oorspronkelijk bedoelde."