CD&V-vrouwen willen evenveel vrouwen als mannen in lokaal bestuur

Schepencolleges bestaan nu slechts voor een derde uit vrouwen en maar 16 procent van alle burgemeesters is een vrouw. Niet meer van deze tijd, vindt Vrouw & Maatschappij. "Wij willen niet meer wachten tot het evenwicht vanzelf goed komt. We vragen de beleidsmakers om er nu echt voor te zorgen dat er evenveel vrouwen uitvoerende mandaten krijgen", zegt voorzitster Liesbeth Maris van Vrouw & Maatschappij.

Voor de lijstvorming bij verkiezingen zijn er nu al bindende regels: in de top drie van de lijst moet minstens één vrouw staan en voor de rest van de lijst geldt een 50/50-verdeling. In Brussel moeten die ook afwisselend geordend zijn, dus vrouw-man-vrouw-man. Maar ondanks die evenwichtige kieslijsten, stromen nog te weinig vrouwen door naar de uitvoerende posten, vindt Vrouw & Maatschappij.

Liesbeth Maris: "Onze samenleving bestaat voor 50 procent - 't is zelfs iets meer - uit vrouwen. Het is niet meer van deze tijd dat we dat terugzien in het beleid, bij diegene die dag in dag uit beslissing nemen in onze plaats."