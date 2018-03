Commotie in Nederland over forse loonsverhoging voor CEO van ING

Voor alle duidelijkheid: het gaat om de topman van de financiële groep ING. Onder die groep valt ook de Belgische bank ING, die zijn eigen CEO heeft. Voor ING Groep werken meer dan 50.000 mensen in 40 landen. De hoofdzetel is in Amsterdam.

De topman van ING Groep ligt nu onder vuur in Nederland, omdat hij een loonsverhoging van 50 procent krijgt. Bovendien krijgt hij die bonus volledig in aandelen, zonder dat er prestaties aan verbonden zijn. Zo vermijdt de bank de bonusgrens van 20 procent die geldt in Nederland voor financiële bedrijven.



Hamers' loon stijgt zo naar meer dan 3 miljoen euro en dat ligt moeilijk in Nederland, omdat ING in een zware herstructurering zit. Die herstructurering treft trouwens ook ING België. Bovendien werd ING tien jaar geleden gered door Nederlands belastinggeld tijdens de financiële crisis.