4 jaar na de mysterieuze verdwijning: alles wat we weten over MH370

Het is en blijft het grootste mysterie in de internationale luchtvaart, het verdwijnen van vlucht MH370. Vier jaar nadat het toestel plots van de radar verdween blijft het zoeken naar het hoe en waarom.

Verschillende theorieën, van cyberaanvallen tot zelfdoding van de piloot zijn al onderzocht en blijven plausibel. Maar wat er exact gebeurd is nadat de piloot voor het laatst contact had met de luchtverkeersleiders, met de boodschap 'Good night. Malaysian three seven zero', zullen we waarschijnlijk nooit weten. Dit is het verhaal van vlucht MH370 en de 239 mensen aan boord.