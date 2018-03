De Sven De Ridder Company is geboren

Er is nog plek voor meer comedy in Antwerpen

"In de natuur is er geen enkel beestje dat zolang in het nest blijft als ik gedaan heb", zegt Sven. "Ik heb bij het Echt Antwaarps Teater alles geleerd en pluk daar nu de vruchten van. Dat je mensen tegenkomt bijvoorbeeld, die hetzelfde denken en dromen." Sven gaat het avontuur aan met Brik Van Dyck, de twee spelen al 15 jaar samen. "Ik geloof niet in slechte concurrentie, er is nog genoeg plaats in Antwerpen voor een nieuw gezelschap", gaat Sven verder. "Je bent tenslotte één grote familie die nog meer publiek op de been kan brengen. Misschien bouwen we met z'n allen ooit wel een nieuwe zaal, een echt comedytheater."

Vast duo Sven en Brik

"De naam van het gezelschap dekt meteen de lading", zeggen de initiatiefnemers. "Het publiek weet op die manier wat ze kunnen verwachten: fris theater, op niveau, voor de hele familie. We schrijven de stukken ook zelf." De eerste productie van de Sven De Ridder Company speelt vanaf 12 juli in Theater Elckerlyc in Antwerpen. Ze heet "De Creme Glace Oorlog" met naast Sven en Brik, het vaste duo, dit keer ook Jan Van Dyke, Leen Dendievel en Luc Verhoeven. In de winter volgt een tweede productie.