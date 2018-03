Deelplatform voor thuishulp Helpper haalt 1 miljoen euro op en gaat samenwerken met ziekenfondsen

Ouderen, (chronisch) zieken en personen met een beperking kunnen via Helpper iemand vinden voor bijstand van niet-medische aard. Het gaat dan bijvoorbeeld om inkopen doen, koken, klusjes uitvoeren of helpen met de administratie.

Ze betalen daarvoor 9,8 euro per uur, naast een eenmalige inschrijvingskost van 10 euro. De "helppers" krijgen na aftrek van de bijdrage voor Helpper 7 euro netto per uur.

Wie zich wil aanmelden als hulpverlener, wordt eerst geëvalueerd. "We doen verschillende controles en we voeren met iedereen ook een sollicitatiegesprek waarin we polsen naar ervaring en motivering", vertelt oprichter François Gerard in "De ochtend".

"In de klassieke thuiszorg staat de werkdruk vaak in de weg van de goeie oplossing", zegt Gerard. "De vraag naar thuiszorg stijgt. We willen mensen activeren om iemand te helpen in hun eigen buurt." Concurrentie voor de bestaande thuiszorgdiensten is het deelplatform niet, zo zegt hij, meer een aanvulling op wat er al is.