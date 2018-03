Voedselagentschap: "Gevaar voor bacteriële besmetting bij vlees van Vevida"

Veviba is een onderdeel van de groep Verbist. Het is niet de eerste keer dat de groep Verbist in opspraak komt. De groep baat ook het slachthuis in Izegem uit waar dierenrechtenorganisatie Animal Rights vorig jaar undercoverbeelden maakte. Daarop was te zien hoe runderen zwaar mishandeld werden. Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) liet het bedrijf toen een tijdje sluiten. Nu gaat het dus over een bedrijf dat dieren versnijdt en dan levert aan Belgische warenhuizen, zoals Delhaize en Colruyt, maar ook bijvoorbeeld in Nederland. Er loopt nu een onderzoek naar het bedrijf.

Gesjoemel met etiketten

Enerzijds heeft Veviba gesjoemeld met de data op verpakkingen van ingevroren vlees. Etiketten werden vervangen, zodat er een recentere datum op stond. Anderzijds werd er ook vlees verwerkt in bereide vleeswaren dat niet bestemd was voor consumptie.



"Een rund dat geslacht wordt, wordt ook gekeeld, om het bloed te laten weglopen", legt het FAVV uit. "Waar de huid doorprikt wordt, kan besmetting optreden met bacteriën. Klassiek wordt dat stuk weggehaald en komt dat bijvoorbeeld in dierenvoeding terecht. Hier is dat niet gebeurd en is het stuk dus toch in de basis voor gehakt terechtgekomen." Het is niet duidelijk hoeveel van dat vlees in de winkelrekken is beland.

Over de vleeswaren van Veviba was er al een klacht vanuit Kosovo (waarnaar ook uitgevoerd wordt) in 2016 bij het Luxemburgse parket. Federaal minister van Landbouw Denis Ducarme (MR) laat in een reactie weten dat nu moet onderzocht worden waarom het zo lang geduurd heeft voor er maatregelen genomen werden.