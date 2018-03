Duitstalig Kamerlid doet oproep aan federale regering: "Ook de Duitse taal moet worden gerespecteerd"

Zo biedt de website van het Federaal Voedselagentschap de informatie slechts deels in het Duits aan en worden wetteksten niet systematisch vertaald naar het Duits. "Dat is jammer en daarom oefen ik regelmatig druk uit. Het is in sommige gevallen heel belangrijk - bijvoorbeeld als het gaat over gezondheid, medicatie of waarschuwingen - dat je de juiste informatie in het Duits krijgt."

"Maar we zien toch nog altijd dat het moeilijk is, ook voor de federale overheidsdiensten, om de belangrijke informatie in het Duits te publiceren samen met het Frans en het Nederlands", zegt Kattrin Jadin, MR-Kamerlid en voorzitter van de Duitstalige MR-vleugel PFF.

"Bescherm het taalpatrimonium van België"

Concreet vraagt Kamerlid Jadin aan de federale regering in een resolutie - opgesteld in het Duits, Nederlands en het Frans - onder meer om:

"Symbolisch, maar nodig"

De Duitstalige gemeenschap in ons land is met zo'n 80.000 inwoners natuurlijk niet zo bijster groot. "Maar we zijn er toch en het is belangrijk dat iedereen in ons land gelijk behandeld wordt en op een gelijke manier aan informatie kan geraken."

Desalniettemin geeft Jadin toe dat het in de eerste plaats om een "symbolische actie" gaat. "Maar het is wel noodzakelijk. Sinds het bestaan van de resolutie zie ik overigens dat ze in sommige Waalse openbare diensten al een beetje meer gedaan hebben. Ik hoop dat deze resolutie ten minste een stimulering kan zijn om meer te doen voor de Duitstaligen in ons land."

Een resolutie is overigens geen al te krachtig instrument. Parlementsleden kunnen er hun standpunt of visie mee bekendmaken en aan de regering vragen om het beleid in die richting te sturen.