Florida keurt nieuwe wapenwet goed

De nieuwe wapenwet is er gekomen, nadat er vorige maand 17 doden zijn gevallen bij een schietpartij op een school. Het is ook in heel Amerika tot een groot protest gekomen tegen wapens.

1 dode bij schietpartij in Alabama

Intussen is in een andere Amerikaanse staat, in Alabama, opnieuw een meisje van 17 gedood bij een schietincident. Een jongen, ook 17, is gewond. De politie vermoedt wel dat het gaat om een ongeval, al wordt dat nog onderzocht.