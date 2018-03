Publieke hoorzitting met prins Laurent op 21 maart

Prins Laurent of zijn advocaat zullen op woensdag 21 maart om 10 uur hun standpunt over de mogelijke inhouding van een deel van zijn dotatie publiek kunnen uiteenzetten. Dat werd beslist tijdens de installatievergadering van de ad hoc commissie, die zich over de inhouding moet buigen. Nadien vinden de beraadslaging en stemming plaats achter gesloten deuren.