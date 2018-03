Holocaustmuseum in VS neemt mensenrechtenprijs af van Aung San Suu Kyi

Het gewezen symbool van democratie in Myanmar werd recent breed internationaal veroordeeld vanwege Myanmars behandeling van de Rohingya-bevolking. De VN en de VS spraken van "etnische zuivering".

Suu Kyi kreeg de Elie Wiesel Award in 2012 als erkenning voor haar "langdurige verzet tegen de militaire dictatuur" en haar "verdediging van vrijheid en mensenrechten voor de hele bevolking van Myanmar", zegt het museum in een brief aan Suu Kyi op zijn website. "We hadden gehoopt dat u, als iemand die wij en vele anderen hebben gehuldigd voor haar engagement voor menselijke waardigheid en universele mensenrechten, iets zou gedaan hebben om de brutale campagne van het leger te veroordelen en te stoppen. We hadden gehoopt dat u solidair zou zijn met de geviseerde Rohingya-bevolking."

Bijna 700.000 Rohingya-moslims vluchtten naar Bangladesh nadat het leger van Myanmar op 25 augustus een offensief had gelanceerd tegen vermoedelijke Rohingya-militanten in het noorden van de staat Rakhine.

Het leger ontkent de beschuldigingen van mensenrechtenschendingen - zoals daar zijn: standrechtelijke executies, seksueel misbruik en verkrachting van vrouwen.