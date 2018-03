Israëlische politie moet lichamen Palestijnse strijders niet meer aan familie teruggeven

Israël heeft een wet goedgekeurd die bepaalt dat de politie de lichamen van Palestijnse strijders niet langer aan de familie moet teruggeven. Sinds het begin van een golf van geweld in oktober 2015 legden de Israëlische strijdkrachten soms maandenlang beslag op de lichamen van (veronderstelde) Palestijnse aanslagplegers. Die praktijken zijn voor de Palestijnen bijzonder pijnlijk, aangezien het voor moslims gebruikelijk is om hun doden zo snel mogelijk te begraven. Voorstanders van de wet vinden dat het begraven van de strijders de "verheerlijking van geweld" tegen Israëli's in de hand werkt, terwijl tegenstanders aanhalen dat de nieuwe wet de spanningen nog zal doen toenemen. De tekst geeft de lokale politie namelijk de macht om "voorwaarden te stellen voor de teruggave van de lichamen van terroristen", bijvoorbeeld wanneer ze van mening is dat de begrafenis aanleiding kan geven voor een nieuwe aanslag of tot het vergoelijken van geweld. Die voorwaarden gaan onder andere over de duur, de plaats en het aantal deelnemers aan de begrafenis. Gaat de familie niet akkoord met de restricties, dan wordt het lichaam niet uit handen gegeven.

“Statuut permanente inwoner van Palestijn mag afgenomen worden”

Enkele uren eerder werd ook al een andere, eveneens controversiële wet gestemd die aan het ministerie van Binnenlandse Zaken de toelating geeft om Palestijnen die in Oost-Jeruzalem wonen het statuut van permanente inwoner te ontnemen "indien ze betrokken zijn bij terreurdaden". Dat gebeurde met 48 stemmen voor en 18 stemmen tegen.



De meer dan 300.000 Palestijnen die in Oost-Jeruzalem wonen, beschikken niet over de Palestijnse nationaliteit, maar over een apart statuut. Israël is namelijk van mening dat ze als gevolg van de, door de internationale gemeenschap niet-erkende, annexatie op "Israëlisch grondgebied" leven. Israël verleent hen het statuut van permanente inwoner waardoor de Palestijnen aanspraak kunnen maken op allerlei sociale rechten. Dat statuut kan echter door de Israëlische autoriteiten makkelijk worden ingetrokken, bijvoorbeeld wanneer men vindt dat een bewoner te veel tijd spendeert in het buitenland.