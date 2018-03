Mannelijke of vrouwelijke hersenen komen zo zelden voor dat ze "abnormaal" zijn

Vrouwen zijn ook emotioneler, mannen logischer, en dat ligt aan hun respectievelijke "roze" of "blauwe" hersenen. De Amerikaanse professor psychologie Christia Spears Brown, die zich gespecialiseerd heeft in het voortbestaan en de impact van gender-stereotypen, heeft de belangrijkste clichés en mythes echter getoetst aan de laatste wetenschappelijke bevindingen, en er blijkt niet veel van te kloppen.

Ongetwijfeld kent u de verhalen: mannen hebben een beter ruimtelijk inzicht en kunnen dus beter dan vrouwen een driedimensionale vaatmachine inladen. Maar ze doen het niet zo vaak, want van nature zijn ze niet zo erg verzorgend ingesteld. Vrouwen laden daarentegen zowat elke dag de vaat in de machine, en doen dat onhandig, maar tegelijkertijd kunnen ze nog hardop Spaans leren, en hun 3-jarige dochter troosten. Want vrouwen kunnen nu eenmaal goed multitasken, ze praten graag en veel, en zorgen voor anderen zit hen in het bloed.

Kern van waarheid

Het probleem met die roze en blauwe hersenen is dat het niet echt waar is. Maar het idee blijft hardnekkig hangen omdat er net genoeg kleine kernen van waarheid in zitten om het echte beeld te vertroebelen.

Dat lezen we in artikels met pakkende titels, en zien we in nieuwsitems die fel oplichtende hersenscans tonen, om de genderverschillen te verklaren aan de hand van "wetenschappelijk bewijs". Roze hersenen en blauwe hersenen doen het goed in een wereld waar verschillende generaties na elkaar te horen hebben gekregen dat mannen nu eenmaal van Mars komen, en vrouwen van Venus.

Nu zijn we echter geëvolueerd, en dankzij de vooruitgang in de neurowetenschappen zijn de antwoorden die nu gegeven worden veel gesofisticeerder. Mannen en vrouwen zijn verschillend omdat ze verschillende hersenen hebben, zo klinkt het nu.

Honderden jaren geleden legden mensen de schuld voor de geestelijke verschillen tussen mannen en vrouwen bij de vrouwelijke voortplantingsorganen. Daar lag de oorzaak van aandoeningen als hysterie, en blijkbaar was het moeilijk, zo niet onmogelijk, om logisch te denken met bloed in je baarmoeder.

Multitasken

Uiteraard zijn er enkele verschillen tussen de hersenen van mannen en vrouwen. De hersenen van mannen zijn zo'n 10 procent groter dan die van vrouwen, wat ook ongeveer het verschil is in lengte en gewicht, en dus niet zo vreemd. Vrouwen compenseren echter hun kleinere hersenen door het feit dat hun hersenen meer gerimpeld zijn, waardoor ze een grotere oppervlakte hebben dan wanneer ze gladder zouden zijn. Daardoor hebben vrouwelijke hersenen meer grijze hersenstof, in verhouding met de witte hersenstof, dan mannen. Dat laat hen dus in essentie toe meer van wat belangrijk is - de grijze stof die het grootste deel van de zenuwcellen bevat - in een kleinere ruimte te proppen.

Ook is het onmiskenbaar dat er belangrijke verschillen bestaan tussen de seksen op het gebied van geestelijke gezondheid, neuropsychiatrische aandoeningen en leerstoornissen, verschillen die duidelijk een neurobiologische basis hebben.

Maar de meeste van de verschillen die hardnekkig de ronde blijven doen in de volksmond, zijn klaar en duidelijk weerlegd in de wetenschappelijke literatuur. Een klassiek voorbeeld is het idee dat het vrouwelijke brein een grotere hersenbalk of corpus callosum heeft - het deel van de hersenen dat een verbinding vormt tussen de twee hersenhelften -, en dat het vrouwelijk brein dus minder strikt gescheiden is in twee helften. Dat idee kent veel bijval sinds een studie uit 1982 opgepikt werd door de populaire media.

En dat is vertaald en geëxtrapoleerd naar het populaire idee dat vrouwen beter hun beide hersenhelften tegelijk kunnen gebruiken, en dus beter kunnen multitasken, twee of meerdere dingen tegelijk kunnen uitvoeren.

Het probleem is dat de eerdere zogenaamde bevindingen van de kleine studie uit '82, intussen al volkomen weerlegd zijn door verschillende onafhankelijke meta-analyses - grote studies die alle beschikbare studies over het onderwerp analyseren. Een van de auteurs van een dergelijke meta-studie noemde het idee zelfs onomwonden een "mythe". Die grote studies zijn wetenschappelijk meer betrouwbaar en geldig dan de eerste studie, maar veel minder "sexy", en ze hebben dus geen aandacht gekregen in de populaire media.