Minstens 13 medewerkers van natuurpark voor gorilla’s ontvoerd in Congo

In Oost-Congo zijn meer dan 13 personeelsleden van het nationaal park Kahuzi-Biéga, in de provincie Zuid-Kivu ontvoerd. De medewerkers beschermen er een natuurgebied voor gorilla’s. Ze zijn nog in leven en momenteel wordt er onderhandeld over hun vrijlating. De lokale autoriteiten spreken van minstens 13 ontvoerden, de vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld spreken van 18 gekidnapten. De medewerkers zouden maandag al zijn ontvoerd. Men vermoedt dat de lokale gewapende militie Raiya Mutomboki achter de ontvoering zit.

Opgericht door Belg

Het nationaal park behoort tot het werelderfgoed van de Unesco en heeft een oppervlakte van rond de 6.000 vierkante kilometer, wat overeenkomt met bijna tweeënhalf keer de oppervlakte van het Groothertogdom Luxemburg. Het park werd in 1970 opgericht door de Belgische natuurbeschermer Adrien Deschryver.



Experten gaan ervan uit dat er nog een paar duizend laaglandgorilla's leven. Ze worden vaak door wildstropers gedood voor hun vlees.



In Oost-Congo, vooral in de provincies Noord- en Zuid-Kivu, zijn vele milities actief. Het gaat hen vooral om de controle over de rijke bodemschatten in het gebied, zoals goud, coltan en diamanten.