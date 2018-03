Meer dieren maar minder geld voor opvangcentrum Malderen

Er werden 202 dieren méér binnen gebracht dan in 2016. Er is een daling van opgevangen gedomesticeerde dieren en een stijging van opgevangen wilde dieren. Van alle opgevangen dieren zijn er 65% opnieuw in het wild vrijgelaten.

Ondanks het succes van het opvangcentrum verminderen de subsidies voor het jaar 2018 opnieuw t.o.v. de voorgaande jaren. Ze moeten het met enkele duizenden euro’s minder doen. Ook één van de voertuigen heeft het begeven en moet vervangen worden. Om deze financiële tegenslag te compenseren zullen ze ook dit jaar tal van activiteiten organiseren.

"Het wordt steeds moeilijker om het centrum te runnen zoals het hoort", zegt John Acke van het vogelopvangcentrum Malderen. "Daarom zoeken we nieuwe vrijwilligers. En we gaan voor het eerst ook een eetfestijn organiseren. Dat vindt nu zondag plaats in zaal Madelon in Buggenhout."