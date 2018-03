Nog weinig vrouwen vereeuwigd met straatnamen

Cijfers

Radio 2 Oost-Vlaanderen vroeg cijfers op bij enkele grote steden in Oost-Vlaanderen. In Aalst, Eeklo, Sint-Niklaas, Dendermonde en Gent werd geteld hoeveel straten naar een man of vrouw werden genoemd.

Daaruit blijkt dat er van alle straatnamen die zijn vernoemd naar een persoon, er gemiddeld 15% verwijst naar een vrouw. De percentages lopen in de vijf steden ongeveer gelijk.

Geschiedenis zit niet mee

Toch is het niet verwonderlijk dat er zo weinig vrouwelijke straatnamen zijn. Volgens historica Gita Deneckere zijn er twee belangrijke redenen: “Ten eerste hadden vrouwen lange tijd geen belangrijke positie in de maatschappij, waardoor ze er niet voor in aanmerking kwamen."

"Daarnaast waren het voornamelijk mannen die de straatnamen konden bepalen en die kozen meestal voor een andere man en niet voor een vrouw”.

Als een straatnaam al vernoemd is naar een vrouw, gaat het ook vaak om een prinses of koningin. “Koninginnen waren meestal wel gekend in de maatschappij. Het was dus gemakkelijker om voor hen te kiezen in de plaats van voor een politica of schrijfster bijvoorbeeld”, zegt professor Gita Deneckere.

Toekomst is positief

Steden en gemeenten zijn zich meer en meer bewust van het onevenwicht tussen mannelijke en vrouwelijke straatnamen. In Gent proberen ze er rekening mee te houden. Ze zijn op bijna tien jaar tijd van 47 naar 97 vrouwelijke straatnamen gegaan.

In Aalst is er ook nog wat werk aan de winkel, maar daar belooft schepen Mia De Brouwer (N-VA) iets aan te doen. “Wij kijken in Aalst of er vrouwen zijn die we aan een nieuwe straat kunnen koppelen, maar dat is niet altijd eenvoudig”.

Er zijn veel beperkingen waar een stads- of gemeentebestuur rekening mee moet houden. De persoon waar het om gaat moet al overleden zijn en de naam moet een link hebben met de wijk of de stad. Het ziet er dus naar uit dat de kloof nog even zal blijven, maar hopelijk wordt die in de toekomst steeds kleiner.