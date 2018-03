Nepnieuws wordt sneller en ruimer verspreid dan echt nieuws

Voor de studie bekeken onderzoekers van het beroemde Massachusetts Insitute of Technology (MIT) meer dan 126.000 verhalen die miljoenen keren getweet werden tussen 2006 en 2016. Ze ontdekten dat fake news zich "verder, sneller, dieper en breder verspreidde dan de waarheid in alle categorieën van informatie", zo schrijven ze in hun studie in het vakblad "Science".

De onderzoekers berekenden dat het ongeveer 10 uur duurt voor het gemiddelde onware verhaal om 1.500 Twitter-gebruikers te bereiken, tegen ongeveer 60 uur voor een waar verhaal. Correcte nieuwsverhalen werden bijna nooit geretweet naar 1.000 mensen, terwijl elk verhaal uit de meest gelezen 1 procent van de onware berichten wel 100.000 mensen bereikte.

Het MIT-team zocht naar overduidelijke bots en haalden die uit het onderzoek. Hoewel de bots valse informatie aan een hoger tempo verspreidden dan mensen, maakte dat niet zo veel verschil, en zelfs zonder de bots, verspreidden de leugens zich nog steeds sneller en verder.

De onderzoekers lieten de 126.285 berichten door zes onfhankelijke fact-checkorganisaties onderzoeken om waarheid van leugen te onderscheiden. In minstens 95 procent van de gevallen waren die het eens over de klassering van de berichten als leugen, gemengd of waarheid. Bijna tweederde van de berichten waren onwaar, iets minder dan een vijfde waren waar, en de rest was een mengeling van leugen en waarheid.