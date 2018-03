New York City krijgt allereerste nachtburgemeester

Ariel Palitz mag zichzelf de allereerste nachtburgemeester van de Amerikaanse stad New York noemen. In deze functie moet Palitz zorgen voor de synergie tussen het stadsbestuur enerzijds en de clubs, bars en cafés anderzijds. Palitz was tien jaar lang (van 2004 tot 2014) eigenares van de Club Sutra in Manhattan.



Burgemeester Bill de Blasio roemde zijn nachtcollega als iemand "die de verzuchtingen van live-muzikanten, kunstenaars, horeca-eigenaars en de omwonenden perfect aanvoelt".



Palitz heeft ook al drie jaar in de gemeenteraad van de stad New York, zoals bekend een "city that never sleeps", gezeten. Na haar job als nachtclubeigenares is zij raadgeefster van ondernemingen geworden die projecten in het nachtleven van "the big apple" willen concretiseren.



Volgens de krant "The New York Times" krijgt de burgemeester een jaarloon van 105.000 euro en een budget van 242.000 euro.



Het idee van een nachtburgemeester komt oorspronkelijk uit Amsterdam, waar die post al sinds 2012 bestaat. Ook in Parijs en Londen zijn er bindmiddelen tussen politiek en nachtleven in de vorm van respectievelijk de "Conseil de la Nuit" en een "Night Czar".