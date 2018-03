Nieuwe rellen ondanks noodtoestand in Sri Lanka

In Sri Lanka, in de regio Kandy, werden meer dan zeventig mensen opgepakt wegens aanvallen op huizen en winkels van moslims, zei politiewoordvoerder Ruwan Gunasekara. Een tiental anderen werden wegens aansporing tot geweld en volksmennerij opgesloten in de cel.



Aanleiding voor het geweld is volgens de politie een aanval van moslimjongeren op een Singalese vrachtwagenchauffeur na een verkeersongeval. De chauffeur kwam daarbij om het leven. Verschillende winkels, huizen en een moskee werden sinds maandag door de overwegend boeddhistische bevolking aangevallen. Bij een brandstichting zou een jonge moslim gedood zijn.



President Mai Maithripala Sirisena kondigde dinsdag een zeven dagen durende noodtoestand af om een verdere escalatie van het geweld te vermijden. Daartoe behoort ook de avondklok. Momenteel patrouilleren zwaarbewapende leden van de oproerpolitie in de regio.