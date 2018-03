De Iraanse Nobelprijswinnares Shirin Ebadi, gespecialiseerd in mensenrechten, is vandaag in Gent. Niet toevallig op Vrouwendag, want Ebadi komt al jaren op voor de positie van vrouwen en kinderen in Iran. Onze reporter Thomas De Graeve sprak met de vrouw die in 2003 de Nobelprijs voor de Vrede won.