Voetbalbond zal samenwerking met rapper Damso voor WK-lied stopzetten

Allijns, ook voorzitter van KV Kortrijk, maakte op Twitter duidelijk dat hij niet achter de beslissing stond, die de Voetbalbond in eerste instantie had gemaakt. Hij drong er vanavond op aan dat de Voetbalbond z'n standpunt zou veranderen, wat nu dus is gebeurd.

In een gesprek met VRT NWS zei Allijns dat enerzijds "de vrijheid van de kunstenaar gerespecteerd moet worden", "maar anderzijds voel je wel dat het niet maatschappelijk gedragen wordt". En dan is er een probleem voor een organisatie als de Voetbalbond, stelt Allijns. "Dan moet je de juiste beslissing nemen."

Op de vraag of hij het enige lid van de raad van bestuur is die deze mening heeft, was het antwoord: "Ik denk dat er nog wel mensen zullen volgen. Ik verwacht nog een debat binnen de Voetbalbond rond dit punt." Dit zou dus uiteindelijk tot de beslissing hebben geleid om de rapper niet meer in te schakelen voor het WK-lied.