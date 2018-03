De strijd tegen IS in Syrië en Irak mag dan grotendeels gevoerd zijn, de bombardementen op Oost-Ghouta maken duidelijk dat de oorlog nog niet voorbij is. Voor de miljoenen vluchtelingen die zijn opgevangen in de buurlanden is terugkeren naar huis nog altijd geen optie. Een situatie van jarenlang wachten, twijfelen en hopen. Onze reporter Bert De Vroey maakte volgende reportage in Jordanië.