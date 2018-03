Paters van Westvleteren boos op Nederlandse supermarkt

Op de website van de supermarktketen Jan Linders staat vandaag een advertentie voor de trappist van Westvleteren. Er liggen 7.200 flesjes trappist van de Sint-Sixtus-Abdij in Westvleteren in de rekken voor een opmerkelijk hoge prijs: €9,95 per fles. In de abdij kost een flesje €3,75. Volgens Gineke Wilms, woordvoerder van de keten, is die €9,95 de prijs die je online betaalt voor het bier.





Geen toestemming

De paters van Westvleteren hebben geen toestemming gegeven aan de keten, er is ook geen samenwerking. "Wij hebben het nieuws via de media vernomen, en zijn enorm geschrokken. We betreuren dat dit zo gebeurt, dit strookt niet met de waarden en visie van onze gemeenschap", laat een woordvoerder van de abdij weten. De paters zullen wellicht contact opnemen met de Nederlandse supermarktketen om te horen hoe zij aan het bier zijn gekomen.

Jan Linders plant overleg