Pieterjan De Smedt: "Regering zou naar een soort bricolage gaan voor Arco"

Het kernkabinet zit samen om in enkele belangrijke dossiers, zoals dat van de zware beroepen, knopen door te hakken. De beursgang van Belfius ligt vanavond niet officieel op tafel. "Maar het hangt als een donderwolk boven deze regering", zegt onze reporter Pieterjan De Smedt. De regering-Michel wil zo snel mogelijk naar de beurs met Belfius. Maar aan die beursgang is ook het dossier van Arco gekoppeld. En daar knelt het schoentje. Europa blijft daar heel moeilijk over doen. Hoe moet het nu verder? "Men zou naar een soort bricolage gaan", zegt De Smedt. Hij legt in het filmpje hierboven uit wat daarmee precies wordt bedoeld.