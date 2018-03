Drielandenoverleg moet dossier IJzeren Rijn nieuw leven inblazen

Weyts kiest net als zijn collega uit Noordrijn-Westfalen voor het zogenoemde 3RX-tracé, dat van Antwerpen via Mol en Hamont naar Roermond en Venlo loopt tot in het Duitse Viersen. Uit internationaal onderzoek is gebleken dat dat tracé kosten-batenresultaten oplevert die vergelijkbaar zijn met het historische tracé van de IJzeren Rijn, maar tegen de helft van de kosten.

De Vlaamse havens vragen al langer om opnieuw een goederenspoorlijn van Antwerpen naar het Duitse Ruhr-gebied te openen. Volgens verschillende voorspellingen zal het vrachtverkeer tegen 2030 ook met de helft toenemen. En die extra vracht kan niet over de wegen, die nu al verzadigd zijn.

Het technische voorstel moet nu naar het politieke niveau getild worden. Vlaanderen en Noordrijn-Westfalen werken aan een samenwerkings­overeenkomst rond mobiliteit en verkeersstromen tussen de Vlaamse havens en de Duitse deelstaat. En ze willen politiek drielandenoverleg waarbij ook de federale regering, de Nederlandse regering en de Duitse bondsregering bij betrokken worden.

Tot nu werd de discussie over de IJzeren Rijn gevoerd op technisch en administratief niveau. Als het politiek overleg wordt opgestart, kunnen er in de afzienbare toekomst knopen doorgehakt worden en is er eindelijk concreet uitzicht in dit oude dossier. Weyts wil de Europese Commissie ook om steun vragen, “want dit is bij uitstek een hoopgevend Europees mobiliteitsproject dat vrachtwagens van de weg zal halen.”