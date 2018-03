Proximus-topvrouw Dominique Leroy dringt bij Voetbalbond aan rapper Damso te laten vallen

De keuze van de Voetbalbond voor Damso is erg omstreden omdat de rapper in zijn teksten grove, seksistische en vernederende taal gebruikt ten opzichte van vrouwen. Verschillende sponsors van de bond hadden er daarom op aangedrongen om iemand anders aan te spreken voor het maken van een WK-lied, maar de bond wil daar niet van weten en blijft bij zijn keuze voor Damso.



Tijdens het vragenuurtje in het parlement zei De Croo dat de teksten van Damso inderdaad zeer vrouwonvriendelijk zijn. 'Ik vind dat vulgaire teksten, maar in mijn ogen mag Damso zingen wat hij wil. Maar hier gaat het in mijn ogen niet om Damso", stelt De Croo. "Het gaat wel om de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de Voetbalbond."

Het zou logisch zijn dat de Voetbalbond toegeeft dat hij fout zat

Alexander De Croo

"In zijn sociaal charter zegt de bond dat het een organisatie is die discriminatie bevecht en respect voor iedereen vooropstelt. Ik verwacht dan ook dat de Voetbalbond die keuzes ook in de praktijk gaat brengen en verwacht dat hij rolmodellen kiest die inspireren en niet rolmodellen kiest die discrimineren. In plaats van de Vrouwenraad te tackelen, denk ik dat het logisch zou zijn dat de Voetbalbond toegeeft dat hij fout zat."

Proximus

De Croo zei ook dat Proximus hem heeft laten weten dat eerbied voor elk individu, vrouwvriendelijkheid en gender-equality waarden zijn die ze uitdragen en dat ze dat ook verwachten van de partners. "Proximus is bezorgd over de keuze van Damso en dringt aan op een gesprek met de Voetbalbond, net zoals sommige andere sponsors", zegt De Croo. "Dominique Leroy, de ceo van Proximus, liet mij ook weten dat ze zelf expliciet afstand neemt van deze keuze en persoonlijk dringt ze aan op een verandering van keuze. Ik steun haar daarbij voor 100 procent", besluit De Croo.



En de andere sponsors?

De Rode Duivels hebben verschillende grote sponsors, die er voorlopig - op Proximus-topvrouw Leroy na - het zwijgen toe doen. Volgende week staat er overleg gepland tussen de Voetbalbond en alle sponsors samen. De verschillende partners lijken die uitgestoken hand te willen afwachten, voor ze zelf concrete stappen ondernemen. Verschillende sponsors benadrukken wel dat ze hun ongenoegen over de keuze voor Damso eind vorig jaar al kenbaar hebben gemaakt aan de Voetbalbond. Enkelen hebben dat ongenoegen na de open brief van de Vrouwenraad eerder deze week opnieuw geuit. Enkele sponsors zouden ook onderling met elkaar in contact staan over de kwestie. Ook de VRT, geen sponsor maar mediapartner van de wedstrijden van de Rode Duivels, reageert voorlopig eerder afwachtend. "Vrouwonvriendelijke standpunten stroken niet met de waarden van VRT, en ook niet bij verbindende sportevenementen zoals wedstrijden van de Rode Duivels. De VRT is geen sponsor, maar wel betrokken als verslaggever. We vertrouwen erop dat men voor de WK -hymne tot een oplossing komt waarbij iedereen zich gerespecteerd voelt."



